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Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında konuk olduğu Afyon Belediyespor'u 96-90 yenen Banvit'in başantrenörü Hakan Demir, "Bütün hatalara rağmen sahada dik durmayı bildik ve maçın son dakikasına kadar ayakta kaldık.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında konuk olduğu Afyon Belediyespor'u 96-90 yenen Banvit'in başantrenörü Hakan Demir, "Bütün hatalara rağmen sahada dik durmayı bildik ve maçın son dakikasına kadar ayakta kaldık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hakan Demir, Afyon Belediyespor'un ligde kalma adına mücadele verdiğini söyledi.

Kendilerinin de birkaç hafta öncesine kadar o sıkıntıyı yaşadığını ve zor olduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"İyi bir maç oldu. Afyon Belediyespor da iyi mücadele etti. Biz de sahada kalmayı bildik. Çok hata yaptığımız dakikalar da var. Genç bir takımız ve 3 yabancı oyuncuyla sahadayız. Netice olarak bütün hatalara rağmen sahada dik durmayı bildik ve maçın son dakikasına kadar ayakta kaldık. Eğer biraz zafiyet gösterseydik, Afyon Belediyespor maçı kazanabilirdi. Ev sahibi ekip de maçı kazanabilecek mücadeleyi verdi. Netice itibarıyla maçı kazandığımız için mutluyum."

Tolga Geçim: "Play-off'a kalmak istiyoruz"

Banvit'in takım kaptanı Tolga Geçim, play-off'a kalmak istediklerini belirtti.

Afyon Belediyespor karşısında maçın başından itibaren iyi bir mücadele ortaya koyduklarını aktaran Tolga Geçim, üçüncü periyotta skorda farkı açtıklarını ancak rakiplerinin taraftar desteğiyle farkı kapattığını vurguladı.

Final periyodunda Afyon Belediyespor'un maça ortak olduğunu belirten Tolga Geçim, "Birkaç kilit defansla maçın sonunu getirdiğimizi düşünüyorum. Galibiyet serisine devam edip play-off'a kalmak istiyoruz. Afyon Belediyespor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Banvit, Hakan Demir, Afyon, Spor
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