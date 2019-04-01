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Basketbolda Maçın Ardından

55 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 88-81 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Dirk Bauermann, kırılma anlarında rakiplerinin iyi oynadığını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 88-81 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Dirk Bauermann, kırılma anlarında rakiplerinin iyi oynadığını söyledi.

Bauermann, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Avrupa'nın en iyi takımı konumundaki Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Taraftarlarının çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu kaydeden Bauermann, "Biz de oyuna keyif verecek, iyi şekilde mücadele edecek şekilde oynadık. Onların maçın kırılma anlarındaki zor şutları bu konuda bizi zorladı. Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum." ifadelerini kullandı.

Bauermann, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Chris Evans'ın durumu hakkında da "Görünen o ki dizindeki problem nedeniyle şu anda doktor raporlarına göre sezonun geri kalan kısmında bizimle olamayacak durumda." açıklamasını yaptı.

Obradovic: "Taraftarlar basketbolu biliyor"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic de rakiplerinin de iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Salonda müthiş bir atmosfer vardı. Buradaki insanlar basketbolu çok seviyorlar ve basketbolu biliyorlar. O yüzden Karşıyaka taraftarını tebrik ediyorum. Fenerbahçe taraftarımıza da bize burada deplasmanda verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:30 Kaynak: AA

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Beko, Fenerbahçe, Spor
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