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Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında sahasında Darüşşafaka Tekfen'e 80-64 yenildikleri maçta, rakiplerinin ikinci yarıdaki performansı ile kazanmayı hak ettiğini söyledi.

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Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında sahasında Darüşşafaka Tekfen'e 80-64 yenildikleri maçta, rakiplerinin ikinci yarıdaki performansı ile kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, "Modumuz çok düşüktü ve maça yansıdı. Karşılaşmanın ilk yarısı savunma ağırlıklı geçti. Üçüncü periyotta iş bireyselliğe döndü ve pas trafiğimiz kesildi. Kötü bir günümüzdeydik. Darüşşafaka Tekfen, ikinci yarıdaki performansıyla kazanmayı hak etti. Mental olarak toparlanıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Şu anda hedefimiz sezonu ilk 4-5 içinde tamamlamak." ifadelerini kullandı.

Ernak: "Burada kazanmak kolay değil"

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak, deplasmanda güçlü bir ekibe karşı iyi bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Ernak, "Deplasmanda iyi bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık. Burada kazanmak kolay değil. Play-off için hata yapma şansımız yok. Maç maç düşünüyoruz ve hepsini kazanmak istiyoruz. Kartal Özmızrak, Mert Akay ve Doğuş Özdemiroğlu'nun son dönemdeki performansları hücumumuzu ve savunmamızı kaliteli hale getirdi. Sezonun en yorucu yerinde oyuncularımın dinç kalması benim için çok önemliydi." şeklinde görüş belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:44 Kaynak: AA

Galatasaray, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor
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