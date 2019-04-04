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Basketbolda Maçın Ardından

53 dakika önce

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında sahasında İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 101-95 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ikinci yarıda iyi mücadele ederek sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

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THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında sahasında İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 101-95 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ikinci yarıda iyi mücadele ederek sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ataman, ilk yarıda sert oynayamadıklarını aktardı.

Ergin Ataman, AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın hücum potansiyeli yüksek bir ekip olduğunu belirterek, "Maçın ilk yarısında kendi oyunumuzu oynamadık. Savaşmadık, sahada yumuşak kaldık. İlk yarıda 53 sayı buldular. Soyunma odasında play-off'lardan önce böyle oynamamamız gerektiğini konuştuk." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda daha agresif oynadıklarını anlatan Ataman, şunları kaydetti:

"İkinci yarı sahaya çıktık ve savaştık. 11 oyuncu rotasyonuyla oynadık. Tüm takım mücadele etti. Onlar için önemli bir maçtı, bunun bilincindeydik. Avrupa Ligi'nde her maç önemli. İkinci yarı bu şekilde oynadık ve maçı kazandık."

Pianigiani: "Net şutlardan yararlanamadık"

AX Armani Exchange Olimpia Milan Başantrenörü Simone Pianigiani, üçüncü periyotta etkisiz kaldıkları için mağlup olduklarını belirtti.

İlk yarıda iyi oynadıklarını ifade eden Pianigiani, "Sahada açık bir mücadele vardı. Üçüncü periyot bizi adeta öldürdü. Net şutlardan yararlanamadık. Anadolu Efes'in kalitesinin farkındaydık. Şut yüzdesi yüksek bir takım. Üçlük yüzdesi oyunun sonucunu belirledi. Üçüncü periyotta çok fazla şut kaçırdık. Boş şutları yapamadık. Küçük detaylar maçı kaybetmemize sebep oldu." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:15 Kaynak: AA

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