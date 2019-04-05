Basketbolda Maçın Ardından
48 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u deplasmanda 93-57 mağlup eden Afyon Belediyespor Antrenörü Can Sevim, ligde kalma anlamında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol'u deplasmanda 93-57 mağlup eden Afyon
Belediyespor Antrenörü Can Sevim, ligde kalma anlamında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Sevim, maçın ardından yaptığı basın toplantısında, mücadeleyle ilgili konuşulacak fazla bir şeyin olmadığını belirtti.
Basketbol açısından kötü bir gün geçirdiklerini belirten Sevim, "Bu şekilde bir rakiple oynamak istemezdik açıkcası. Keşke tam takım halinde kalabilselerdi. Bizim açımızdan gerçekten önemli bir maçtı, ligde kalma açısından değerli bir galibiyetti. Onlar maddi sıkıntılar yaşamasalardı da gerçek bir maç oynama şansımız olsaydı. Bu şekilde biz de gerçekten zorlandık, motivasyon anlamında da baya bir sıkıntı çektik. Kendi önümüze bakacağız. Bundan sonra kalan maçlarımızı da en iyi şekilde geçirip oradan galibiyetler almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz
da her iki takım oyuncularına teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:03 Kaynak: AA
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