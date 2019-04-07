Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda Maçın Ardından

22 dakika önce

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-70 yendikleri maçta gösterdikleri performans nedeniyle oyuncularını tebrik etti.

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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-70 yendikleri maçta gösterdikleri performans nedeniyle oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, "Ciddi bir maç oynadık. Sezonun bu bölümünde derin rotasyonla oynamak çok önemli. Neredeyse 1 gün arayla maç yapıyoruz. Oyuncularımı gösterdikleri performans için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuz: "Karşılaşmada basit hatalar yaptık"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz, Fenerbahçe Beko karşısında basit hatalar yaptıklarını dile getirdi.

Bu sezon oynadıkları hedef maçları kazandıklarını aktaran Yavuz, "Bizim gibi alt grupta olan takımların bu maçları ciddi oynaması gerekiyor. Yüksek tempoda oynayarak seyir zevki yüksek bir maç izlettirmek istedik. Karşılaşmada basit hatalar yaptık. Fenerbahçe Beko'nun gücünü herkes biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:04 Kaynak: AA

Spor
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