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Basketbolda Maçın Ardından

38 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 86-73 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, normal sezonu lider bitirmek için mücadelelerini devam ettirdiklerini söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 86-73 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, normal sezonu lider bitirmek için mücadelelerini devam ettirdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, rakipleri karşısında ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu belirterek, "Ligdeki liderlik mücadelemiz devam ediyor. Bugün iki yabancı oyun kurucumuzu hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya almadık. Milli takımın oyun kurcusu Doğuş, maçın büyük bölümünde o sorumluluğu iyi idare etti. Oyundan memnunum. Bütün oyunculara şans verdik. Hem ligdeki maçları kazanmaya hem de sakat vermeden Barcelona maçına hazır olmaya çalışıyoruz. Bütün hazırlıklar play-off'lar düşünülerek yapılıyor. Bundan sonraki bütün konsantrasyonumuz Avrupa Ligi'ndeki play-off serisi için olacak." diye konuştu.

Lacivert-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Sertaç Şanlı ise ligin iyi ekiplerinden birine karşı galibiyet aldıklarını aktardı.

Bahçeşehir Koleji cephesi

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas, Anadolu Efes'in çok iyi bir takım olduğunu kaydederek, "Bugün oyun ve maç istediğimiz, planladığımız gibi geçti. Bu karşılaşmaya iyi hazırlandık. Anadolu Efes'e karşı oynayacağımız en iyi maçı oynadık ve kazanma noktasına getirdik. Bizim için zor bir maçtı. Bu maçı en iyi şekilde geçirdik. Önümüzdeki iki maça bakacağız. Bu iki maça çok iyi hazırlanıp oradan istediğimiz sonuçla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Manny Harris ise yaptıkları hataları Anadolu Efes'in değerlendirdiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:50 Kaynak: AA

Ergin Ataman, Anadolu Efes, Spor
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