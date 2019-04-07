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Basketbolda Maçın Ardından

41 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'ya 80-75 yenilen Banvit'in başantrenörü Hakan Demir, maçın ilk yarısında kendilerinin, ikinci devresinde ise rakiplerinin daha iyi oynadığını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'ya 80-75 yenilen Banvit'in başantrenörü Hakan Demir, maçın ilk yarısında kendilerinin, ikinci devresinde ise rakiplerinin daha iyi oynadığını söyledi.

Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısını iyi oynadıklarını belirtti.

Üçüncü periyotta biraz yorgunluk yaşadıklarını ve rakiplerinin öne geçtiğini aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Netice olarak baktığımızda dar bir kadro ile mücadele etmek durumundayız. Galatasaray'ın kenardan gelen oyuncularının da katkı sağlamasıyla rotasyonunu genişletme şansı oldu. Biz ise yeterince bu şansa ulaşamadık. Maçın sonunda onların daha diri kaldığını ve bizim daha yorgun karşılaşmayı bitirdiğimizi düşünüyorum. Sonuç olarak baktığımızda Galatasaray Doğa Sigorta gibi kaliteli bir kadroyla maçın sonuna kadar üç yabancı ile mücadele ettik. İlk yarısını bizim, ikinci yarısını ise onların iyi oynadığı bir maç oldu ama sonuçta kazanan Galatasaray oldu."

Galatasaray Doğa Sigorta cephesi

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, son zamanlarda sıkıntı yaşamalarına rağmen ruhunu ortaya koyan bir takımla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Oyuncularının ilk devre oyun planının çok uzağında kalarak basit hatalar yaptığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Oyuncularım ikinci devre müthiş bir direnç gösterdi. İlk devre ile ikinci devre arasında üretkenlik anlamında büyük bir fark vardı. Bugün iki performansın hakkını vermezsem büyük eksiklik olur. Can Korkmaz'ın ve Ayberk Olmaz'ın bugün verdiği katkı gerçekten maçın kazanılmasında büyük faktör oldu. Önümüzde hafta içi TOFAŞ, hafta sonu Sakarya maçımız var. Galatasaray sezon sonuna kadar mücadelesini bırakmayacak. Bu takımla bütün Galatasaraylıların gurur duyması lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:18 Kaynak: AA

Banvit, Sigorta, Galatasaray, Spor
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