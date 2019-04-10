Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında konuk ettiği TOFAŞ'ı 76-75 yenen Galatasaray Doğa Sigorta'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında konuk ettiği TOFAŞ'ı 76-75 yenen Galatasaray Doğa Sigorta'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İyi mücadele ettik ama oyun aklı biraz geride kaldı. Eksik yakaladığımız bir TOFAŞ vardı. TOFAŞ, tecrübeli bir takım. Kazandığımız için mutluyum. Üst sıralara tutunmak adına önemli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise Galatasaray Doğa Sigorta karşısında son hücumda galibiyeti kaçırdıklarını dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Ene, "Bizim için önemli bir maçtı. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir takımız. Oyunun son bölümünde yorulduk ve son hücumlarda basit atışları kaçırdık. Oyunu kazanmak adına kısıtlı rotasyonumuzla doğru basketbol oynadık. Kenardan gelen oyuncular daha fazla katkı verseydi çok daha farklı olacaktı. Galatasaray Doğa Sigorta, kaliteli bir takım. Sezonun bu döneminde talihsiz sakatlıklar yaşadık. Bu da az oynayan oyuncular için fırsattı. Son hücumda galibiyeti kaçırdık." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:02 Kaynak: AA
Sigorta, Galatasaray, Spor
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