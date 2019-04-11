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Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'a 82-74 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Yavuz, kenardan gelen oyunculardan istedikleri katkıyı alamadıklarını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'a 82-74 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Yavuz, kenardan gelen oyunculardan istedikleri katkıyı alamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yavuz, "Ligin sonu yaklaşırken alt gruptaki takımlar arasında yer aldığımız için her maçı kazanmak istiyoruz. Ligin son haftalarına giriyoruz. Bazı takımlar play-off, bazı ekipler ligde kalmak için mücadele ediyor. Maçın sonucunu kenardan gelen oyuncular belirledi. Kenardan gelen oyuncularımızdan istediğimiz katkıyı alamadık. Beşiktaş Sonpo Japan, kenardan gelen oyunculardan daha fazla katkı aldı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic ise kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Ivanovic, şunları aktardı:

"Bizim için zor maçtı. İlk yarıda çok yumuşak bir savunma yaptık. Maçın sonunda savunmamızı sertleştirdik. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Üç yabancı oyuncumuzun sakatlığı vardı. O oyuncularımızın yokluğunda kazandık."
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:03 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Spor
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