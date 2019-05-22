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Basketbolda Maçın Ardından

7 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Banvit'i 81-72 yenerek seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes'te yardımcı antrenör Yakup Sekizkök, son çeyrekte iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Banvit'i 81-72 yenerek seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes'te yardımcı antrenör Yakup Sekizkök, son çeyrekte iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ikinci yarısında üst üste iki teknik faul aldığı için diskalifiye edilen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın yerine karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Yakup Sekizkök katıldı.

Maçı değerlendiren Sekizkök, Banvit'in ligin ikinci yarısının en iyi takımı olduğunu belirterek, "Maçın sert geçeceğini biliyorduk. THY Avrupa Ligi'nden döndük ve ciddi bir şekilde hazırlandık. Maçın şartlarını oyunculara inandırdık. Son çeyrekte vazgeçmeyerek geri geldik." ifadelerini kullandı.

Bireysel performansların sonucu etkilediğini aktaran Sekizkök, "Moerman, Onuralp Bitim ve Dunston'ın ekstra katkısıyla ibreyi kendimize çevirdik. Biz boyalı alanı iyi savunduk. Dış atışları atamadılar ve bu, onların direncini düşürdü. Tempoyu kendi lehimize çevirdik. Zor bir seri olacak. Bizim için iyi bir test oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sekizkök, Micic ve Buğrahan Tuncer'in karşılaşmada sakatlık yaşadığını belirterek, "Micic'in sakatlığının darbeye dayalı travma olduğunu söylediler. Uzun süreli bir sakatlık olacağını düşünmüyorum. Kendi temposunu ne zaman bulur bilemiyoruz." şeklinde konuştu.

Hakan Demir: "Söylenecek çok fazla şey yok"

Banvit Başantrenörü Hakan Demir, ikinci yarı Anadolu Efes'in oyununa karşılık veremedikleri için mağlup olduklarını dile getirdi.

İlk yarı iyi oynadıklarını anlatan Demir, "Söylenecek çok fazla şey yok. İkinci yarı Anadolu Efes savunma sertliğini artırdı. Biz buna yanıt veremedik. Sonuç olarak 1-0 gerideyiz. İkinci maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:51 Kaynak: AA
Banvit, Anadolu Efes, Spor
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