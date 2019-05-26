Basketbolda maçın ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği TOFAŞ'a 82-73 mağlup olarak seriyi 2-0 kaybeden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, hücumda etkili olamadıkları için yenildiklerini söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği TOFAŞ'a 82-73 mağlup olarak seriyi 2-0 kaybeden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, hücumda etkili olamadıkları için yenildiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, kolay atışları kaçırdıklarının altını çizerek, "Bence kazanabilirdik. Bu yüzden sezon sonu konuşması hazırlamadım. Şansa da ihtiyacımız vardı. Önde olduğumuz süreçte fark kolay eridi. Yüksek yüzdeyle oynayamadık." ifadelerini kullandı.

Ivanovic, siyah-beyazlı taraftarlara da teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Oyunculara, kulüpte çalışanlara da teşekkür ederim. Bizler için iyi bir tecrübe oldu. Ekonomik problemler bizi etkilemedi. Yönetime güvenim tam. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bazen antrenman yapamadık. Büyük bir sorun olasaydı biz buraya gelemezdik."

Orhun Ene: "Beşiktaş çok büyük sorunlarla uğraşıyor"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, play-off'larda göstermeleri gereken mücadeleyi sahaya yansıttıklarını belirtti.

Farklı bir sezon yaşadıklarını aktaran Ene, "THY Avrupa Ligi takımları hariç kimse ne yapacağını bilmiyor. Birçok haftayı maç yapmadan geçirdik. THY Avrupa Ligi ve milli takım aralarından dolayı ritim bulamıyorsunuz. Play-off'a ritimli girip girmediğimizi bilmiyorduk. Beşiktaş çok büyük sorunlarla uğraşıyor. Oyuncu kaybettiler. Bu kadro sezon başındaki kadrodan farklı. Play-off'ta göstermemiz gereken mücadeleyi ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ene, kenardan oyuna dahil olan oyunculardan önemli katkılar aldıklarını vurgulayarak, "Sonraki aşama önemli tecrübe edineceğimiz bir tur olacak. Umarım lige renk katıp katkı sağlarız." şeklinde sözlerini tamamladı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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