Son Dakika Haberleri: Basketbolda maçın ardından

Basketbolda maçın ardından

5 saat önce

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçını kazanarak yarı finale yükseleceklerine inandığını söyledi.

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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçını kazanarak yarı finale yükseleceklerine inandığını söyledi.
Obradovic, serinin ikinci maçında Türk Telekom'un Fenerbahçe Beko'yu 88-85 yenerek seride durumu 1-1'e getirdiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı kısa açıklamada "Türk Telekom'u tebrik ederim. Bu maçı kaybettik. Kural çok basit, üçüncü maçı kazanıp bir üst tura yükseleceğiz." dedi.
Obradovic, sarı-laciverti basketbolcuların sakatlıklarına ilişkin soruya ise "Şu an için bir şey diyemem. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.
Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, tribünlerin desteğiyle maçı kazandıklarını ifade etti.
Sezon başında "çok ciddi bir basketbol takımı kurduklarını" dile getiren Gören, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bizim için ligin son maçı olabilecek bir karşılaşmada tribünlerin inanılmaz bir desteğiyle kazandık. Ankara'da basketbolu yaşatmak için biz de var olmaya çalıştık. Fenerbahçe ile beşinci maçı oynadık. Özellikle Türkiye Kupası'nda son topta kaybettikten sonra yenebileceğimizi biliyorduk."
"Sahadaki şartlar eşit olduğu takdirde Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi biliyorduk." ifadesini kullanan Gören, "Çok saygı duyduğumuz çok büyük bir kulübü yenmeyi başardık. İstanbul'da neyle karşılacağımızı çok iyi biliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:34 Kaynak: AA
Beko, Ivan Obradovic, Fenerbahçe, Spor
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