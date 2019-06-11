Basketbolda maçın ardından
3 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde normal süresi 86-86 biten maçta uzatmalarda 101-93 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Zeljko Obradovic, galibiyetten dolayı lacivert-beyazlı takımı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:39 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde normal süresi 86-86 biten maçta uzatmalarda 101-93 yenilen Fenerbahçe Beko
'nun başantrenör Zeljko Obradovic
, galibiyetten dolayı lacivert-beyazlı takımı tebrik etti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, " Anadolu Efes
'i tebrik ederim. Çok uzun süre iyi oynadık. Kazanma şansımız vardı. Ancak Melli'nin atışı girmedi. Maç uzatmalara gitti. Seriye evimizde devam edeceğiz. Taraftarımızın önünde güzel bir atmosferde oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takımın Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas
ise maça iyi başladıklarını vurgulayarak, "Farklı bir maç olacağını biliyorduk. Seriyi 2-0 yapmak için gelmiştik. Ancak olmadı. Seriye evimizde devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.
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