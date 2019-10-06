Son Dakika Haberleri: Basketbolda maçın ardından
Son Dakika Spor Haber

Basketbolda maçın ardından

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Afyon Belediyespor'u deplasmanda 82-78 mağlup eden Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, zor geçen bir mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Afyon Belediyespor'u deplasmanda 82-78 mağlup eden Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, zor geçen bir mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başantrenör Gören, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Afyonkarahisar'da basketbolun devam etmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Afyon Belediyespor takımının geç oluşturulmasına rağmen mücadele eden bir takım olduğunu dile getiren Gören, şunları kaydetti:

"Sert bir takım ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Aslında maçın ilk yarısını büyük bir oyun üstünlüğü ile geçtik. Devre arasında buna yönelik bütün uyarılarımızı yapmamıza rağmen biraz maçın erken bitti havasına kapıldık. Afyon takımı da seyircisinin desteği ile topu iterek atışlarda çok skor buldu. Maçı kazanma noktasına da geldi. Son bir iki topu daha iyi oynayan taraf olduğumuz için maçı kazanmayı bildik. Afyonkarahisar şehrine bu takımı yaşattıkları için teşekkür ediyorum."

Basketbolda maçın ardından

Türk Telekom, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! Halk yetişmese facia olacaktı
Afyonkarahisar'da kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Hikmet Karaman istifa etti Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 22:27:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbolda maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]