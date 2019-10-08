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Basketbolda maçın ardından

38 dakika önce

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Nanterre 92'yi 72-65 mağlup eden Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Nanterre 92'yi 72-65 mağlup eden Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Volkswagen Arena'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ernak, önemli bir reaksiyon gösterdiklerini kaydetti.

Selçuk Ernak, istatistiklerin çok da önemli olmadığını belirterek, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Geçen haftaki galibiyeti taçlandırmak için evimizde de kazanmalıydık. Günün sonunda önemli bir hücum takımını 65 sayıda tuttuk. Oyuncularımın bu başarısını takdir ediyorum. Gösterdiğimiz reaksiyon çok değerli." ifadelerini kullandı.

Donnadieu: "Çok fazla inişli çıkışlı grafik sergiledik"

Nanterre 92 Başantrenörü Pascal Donnadieu, Darüşşafaka Tekfen'in karşılaşmayı kazanmayı hak ettiğini ifade etti.

Yeni bir takım olduklarını aktaran Donnadieu, "Rakibimizin kazanması normaldi. Çok fazla inişli çıkışlı grafik sergiledik. Maçta yeni bir takım olmanın etkilerini gördük." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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