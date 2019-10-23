Basketbolda maçın ardından

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 4. haftasında 84-83 kazandıkları Buducnost VOLI maçındaki basketboldan memnun olmadığını söyledi.

Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nda ilk haftalarda çekişmeli geçen maçlarda 3 mağlubiyet almıştık. Bu mağlubiyetler nedeniyle bir üst tura çıkamadık. Bu sezon bu maçları kazanabileceğimizi gösterdik. Bu iyi bir gösterge." diye konuştu.

Tecrübeyle alakalı nedenlerden dolayı maç sonunda iyi kararlar veremediklerini aktaran Ertuğrul Erdoğan, "Basketbol açısından çok memnun olduğumu söyleyemem. Çok daha akıllı ve iyi oynayabilirdik. Özellikle maç sonunda verdiğimiz kararlar tecrübeyle alakalı. Son çeyrek boyunca tek takım faulüne sahip olup maç sonunda bunları kullanmamamız, son topta hücum süresi lehimizeyken topu elimizde tutmamamız tecrübeyle ilgili şeyler. Bunları da geliştireceğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında sahalarında Fenerbahçe Beko ile yapacakları maçı beklediğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Sonuçta ULEB Avrupa Kupası'nda evimizde bir galibiyet daha aldık. Günün sonunda önemli olan şey buydu. Pazar günü Türkiye liginde THY Avrupa Ligi'nin en tecrübeli ve kaliteli takımlarında olan Fenerbahçe Beko ile oynayacağız. Bu maç da kendi seviyemizi görmek için önemli olacak. O maçı da dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ temsilcisinin başantrenörü Petar Mijovic ise "Çok zor bir maç oynadık. Galatasaray sadece grubumuzun en iyi takımı değil ULEB Avrupa Kupası'ndaki tüm gruplardaki en iyi 5-6 takımdan biri. Buraya kazanmak için geldik. Grupta durumumuz iyi değil. Bu mağlubiyetle 4'te 0 olduk. Şu an zor bir durum içindeyiz. Bugün kazanabilecek pozisyona kendimizi soktuk. Maçın genelinde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Son bölümde maç bize gelebilirdi. Genel olarak takımımın performansından memnunum. Galatasaray kazanmayı hak etti ama biz de hak etmiştik." şeklinde görüş belirtti.