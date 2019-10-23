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Basketbolda maçın ardından

1 saat önce

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası B Grubu dördüncü hafta maçında Litvanya temsilcisi Rytas'ı 91-81 yenen TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, istatistik olarak iyi oynadıkları maçı daha da farklı kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

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Basketbolda ULEB Avrupa Kupası B Grubu dördüncü hafta maçında Litvanya temsilcisi Rytas'ı 91-81 yenen TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, istatistik olarak iyi oynadıkları maçı daha da farklı kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Maçın sonunu daha iyi oynamaları gerektiğini vurgulayan Ene, " Türkiye'de en iyi paylaşım, asist yapan takımlardan biriyiz. Maçın sonunu daha iyi oynamamız lazımdı. İstatistiklere baktığımızda skor daha da farklı olabilirdi. Kazandığımız için mutluyuz. Lige dönüyoruz şimdi. Bahçeşehir Koleji ile zorlu bir maçımız var. İşimizi ciddiye almamız lazım. Çok kredimiz yok onun farkına varmamız lazım. İnşallah sahaya çıktığımızda iyi enerjiyi yakalarsak daha iyi işler yapacağız." diye konuştu.

Adomaitis: "Takım halinde savunmada çok kötüydük"

Rytas Başantrenörü Danius Adomaitis, TOFAŞ'ı aldığı galibiyetten dolayı kutladı.

Rakiplerinin kendilerinden iyi oynadığını belirten Adomaitis, "Maç boyunca savunmada bire birlerde her seferinde geçildik. En büyük hatamız buydu. İkinci yarıda en büyük sıkıntılarımızdan biri hızlı hücumlardı. Kaybettiğimiz her toptan sonra bizi cezalandırdılar. TOFAŞ gibi bir takıma karşı bu hataları yapmamamız gerekiyordu. Takım halinde savunmada çok kötüydük." ifadelerini kullandı.

Orhun Ene, Litvanya, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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