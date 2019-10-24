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Basketbolda maçın ardından

16 dakika önce

Basketbolda THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'i 76-60 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, iyi bir basketbol oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Basketbolda THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'i 76-60 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, iyi bir basketbol oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ataman, Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadelenin başında 9-0 geriye düştüklerini belirterek, "Daha sonra aldığımız molada acele atışlardan kaçınmamız gerektiğini konuştuk. Acele etmememizi söyledim. Ardından daha iyi oynamaya başladık. Özellikle Singleton çok iyi başladı ve Randolph'u durdurdu. Bu, bizim için çok önemliydi. İlk yarıda iyi savunma yaptık ama hücumda hatalarımız oldu. İkinci yarıda ise topu daha iyi taşıdık. Akıllı oynadık ve tempoyu yükselttik. Hücumda ve savunmada çok iyiydik. Mükemmel bir basketbolla çok önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, kaydettiği 17 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Krunoslav Simon ile ilgili bir soruyu, "Mükemmel oynadı. Simon, geçen sezon da çok iyiydi. Özellikle 3. çeyrekte çok akıllı oynadı. Bu, benim için bir sürpriz değil. Alışık olduğumuz bir şey." şeklinde yanıtladı.

Pablo Laso: "Anadolu Efes galibiyeti hak etti"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Anadolu Efes'in galibiyeti hak ettiğini kaydetti.

Özellikle ilk yarıda hücumda iyi bir performans sergileyemediklerini aktaran Laso, "Çok fazla top kaybı yaptık. İkinci yarıda ise şut yüzdemizi arttırmaya çalıştık fakat başarılı olamadık. Anadolu Efes, galibiyeti hak etti. Anadolu Efes'i aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Real Madrid, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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