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Basketbolda maçın ardından

1 saat önce

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu beşinci maçında konuk ettiği Rus ekibi UNICS Kazan'a 79-77 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, iyi mücadele etmelerine rağmen son saniye basketiyle kaybettiklerini belirtti.

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Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu beşinci maçında konuk ettiği Rus ekibi UNICS Kazan'a 79-77 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, iyi mücadele etmelerine rağmen son saniye basketiyle kaybettiklerini belirtti.

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ernak, takımının mücadelesinden dolayı mutlu olduğunun altını çizdi.

Selçuk Ernak, grupta ikinci kez son saniye basketiyle kaybettiklerini hatırlatarak, "Takımımın mücadelesi nedeniyle çok mutluyum. Maçları iyi geçebilmek bir süreç ve ben oyuncularımın karar mekanizmalarının gittikçe geliştiğini hissediyorum. Gruptan çıkmak için önemli bir aday olduğumuzu gösterdik. Çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Priftis: "Şanslı olan taraf biz olduk"

UNICS Kazan Başantrenörü Dimitris Priftis, iki takımın da maçı kazanmayı hak ettiğini ancak şanslarının da yardımıyla galip geldiklerini söyledi.

Priftis, zor bir maç oynadıklarını belirterek, "İki takım da eşit oranda maçı kazanmayı hak etti. Seyirciler açısından güzel bir maç oldu. Şans, bu oyunun bir parçası ve biraz daha şanslı olan taraf biz olduk. Grupta rakibimizin şansını hala yüksek görüyorum. Darüşşafaka Tekfen'e kalan maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Selçuk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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