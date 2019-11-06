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Basketbolda maçın ardından

6 saat önce

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'ya 76-72 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, hücumda ve savunmada istediklerini yapamadıkları için mağlup olduklarını söyledi.

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Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'ya 76-72 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, hücumda ve savunmada istediklerini yapamadıkları için mağlup olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, maçta alınan 26 ribaundun bu sezonun en düşük sayısı olduğunu ifade etti.

Ernak, deplasmandaki maçta 17 hücum ribaundu alarak etkili olduklarını vurgulayarak, "Maça hazırlanırken rakibimizin organizasyonda galibiyet alamamasının onların gerçek gücünü yansıtmadığını söyledik. Bugün onlar 43 ribaunt aldı. Biz ise 26 alabildik. Bizim için sezonun en düşük sayısı." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyeti gelecek hafta deplasmanda oynanacak Nanterre 92 maçında telafi etmek istediklerini belirten Selçuk Ernak, "Hücumda yaptığımız tüm hataları hızlı hücumlarla sayılara çevirdiler. Ana skorerlerini durdururken yan skorerleri de durdurmalıydık. Bunu yapmadık." diye konuştu.

Rimac: "Kazandığımız için çok mutluyuz"

Cedevita Olimpija Başantrenörü Slaven Rimac, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını aktardı.

Rimac, Darüşşafaka Tekfen'in çok tecrübeli bir antrenöre sahip olduğunu belirterek, "Rakibimiz maçın içinde en çok kalmayı başaran takım. Mağlup oldukları maçları son anda kaybettiler. Biz de 15 sayı öne geçtiğimiz çok maçı kaybettik. Kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Selçuk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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