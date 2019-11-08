Son Dakika Haberleri: Basketbolda maçın ardından
Son Dakika Spor Basketbolda maçın ardından

Basketbolda maçın ardından

7 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Bayern Münih'i 90-82 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, son çeyrekte hücumda iyi oynayarak maçı kazandıklarını söyledi.

Basketbolda maçın ardından, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Bayern Münih'i 90-82 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, son çeyrekte hücumda iyi oynayarak maçı kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, iyi bir hücum takımına karşı oynadıklarını belirterek, "Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bize inanılmaz destek verdiler. Hücumda iyi bir takıma karşı oynadık. Bayern Münih hücumda çok sabırlı bir takım. Zor bir maçtı. Olumlu şeyler var. Topu çok iyi kullandık. Bundan dolayı yüzdelerimiz çok iyi." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda ribaunt almakta sorun yaşadıklarını anlatan deneyimli başantrenör, "İkinci yarıda sadece 3 hücum ribaundu aldılar. Bu da bizim koşu yaparak sayılar bulmamıza katkı sağladı. Son periyotta maçın seyrini değiştirdik. Bu periyotta hücumda çok iyi oynadık. Savunmada çok farklı davranmamız gereken hatalar yapmamıza rağmen. Oyuncularımı tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Radonjic: "Son çeyrekte rotasyonumuzda enerji yoktu"

Bayern Münih Başantrenörü Dejan Radonjic, son çeyrekte oyuna dahil olan oyunculardan gereken katkıyı alamadıklarını aktardı.

Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek sözlerine başlayan Radonjic, "Üç periyot bizim için geçti. Son çeyrekte avantaj yakaladılar ve kazandılar. Son çeyrekte rotasyonumuzda enerji yoktu. Bir önceki maçımıza göre daha iyi oynadık." diye konuştu.

Ivan Obradovic, Bayern Münih, Fenerbahçe, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 90-82 yendi!
Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç'e günler önce yaptığı penaltı tavsiyesini anlattı! Aytaç Kara'dan Ali Palabayık'a görülmemiş tepki! Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 06:50:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbolda maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]