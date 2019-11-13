Son Dakika Haberleri: Basketbolda maçın ardından
Son Dakika Spor Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor

Basketbolda maçın ardından

6 saat önce

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde ettiklerini söyledi.

Basketbolda maçın ardından, System.String[]

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde ettiklerini söyledi.

Burak Gören, Türk Telekom'un FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika temsilcisi Filou'yu 72-66 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Gruptan çıkma adına önemli bir avantajı cebimize koyduk." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'na 3'te 3 yaparak başladıklarına dikkati çeken Gören, "Ancak geçen hafta kaybettik. Bugün de önemli bir galibiyet aldık. Bu karşılaşmadan önce 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynamıştık. Kazanarak liderliğimizi devam ettirdik." diye konuştu.

Türk Telekom, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erman Toroğlu: Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım
Reklam arasında yayın devam etti! İşte GS TV YouTube hesabındaki skandal hata Mustafa Cengiz: Bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım Arsenal ve Manchester United, Merih'i TT Stadı'nda izleyecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 06:21:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbolda maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]