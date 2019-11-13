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Basketbolda maçın ardından

6 saat önce

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'ı 82-72 yenen TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, iyi oyunla kazanmayı bildiklerini söyledi.

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Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'ı 82-72 yenen TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, iyi oyunla kazanmayı bildiklerini söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güçlü bir rakiple karşılaştıklarını dile getirdi.

İyi oynamaları gerektiğini bilerek sahaya çıktıklarını belirten Ene, şöyle konuştu:

"Bütün maçı hem savunma hem hücum olarak çok iyi motivasyon, konsantrasyon ve disiplinle oynamamız gerekiyordu. Bunu maçın sonuna kadar gösterdik. Bu ayrı bir disiplin gerektiriyor. Onların 5 sayıdan fazla yaklaşmasına izin vermedik. Belli dönemlerde maçı kırsak, farklı yerlere gidebilirdi. Kendi adıma ve takımım adına mutluyum. Önemli bir galibiyetti. Partizan, Avrupa basketbolunda önemli bütçeyle kurulan bir takım. Bu şekilde kazanmak mutlu etti. Kaliteli, basketbolu seven, o kaliteyi her maçta gösteren bir topluluk bizim salonumuza sürekli olarak geliyor. Taraftara ayrıca teşekkür ediyorum."

Trichieri: "Enerjimiz yetmedi"

Partizan NIS Başantrenörü Andrea Trinchieri, TOFAŞ'ı aldığı galibiyetten dolayı kutladı.

Müsabakaya kötü başladıklarını vurgulayan Trinchieri, "Maçın başından itibaren net bir oyun ortaya koyarak maçı kazanmayı bildiler. Geri gelip farkı indirdik ama daha ileriye enerjimiz yetmedi. İkinci yarıda bazı bölümlerde iyi oynadık ama farkı azaltmayı sağlayamadık." ifadelerini kullandı.

basketbol, Partizan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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