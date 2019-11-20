Basketbolda maçın ardından

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. haftasında Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek'e 86-87 mağlup olan Teksüt Bandırma'nın başantrenörü Hakan Demir, kritik zamanlarda kritik top kayıpları yaptıkları için maçı kaybettiklerini söyledi.

Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, normal şartlarda kazanmaları gereken bir maç olduğunu söyledi.

Maçı kazanma şansını da yakaladıklarını ancak başaramadıklarını ifade eden Demir, "Kritik zamanlarda kritik top kayıpları yaptık. Maalesef bu da ritmimizi kaybetmemize sebep oldu. Bu tarz bir senaryoda onların da geri dönmesini sağlamış olduk ve sonucunda rakip takım kazandı. Yolumuza bu maçtan ders çıkararak devam edeceğiz." dedi.

Demir, rakiplerini oynadıkları oyundan dolayı kutladığını sözlerine ekledi.

Anwil Wloclawek'in başantrenörü Igor Milicic ise karşılaşmada iyi bir geri dönüş yaptıklarını belirterek, "10 sayı geriden geldik. TEKSÜT Bandırma zorlu bir deplasman. İyi bir koça ve iyi bir takıma sahipler. Kazandığımız için mutluyuz. Son çeyrekte iyi bir efor ortaya koyduk ve maçı kazandık." dedi.