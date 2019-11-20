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Basketbolda maçın ardından

6 saat önce

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında İtalya temsilcisi Umana Reyer'e 80-73 mağlup olan TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, iyi oynamadıklarını ve kazanmayı hak etmediklerini söyledi.

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Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında İtalya temsilcisi Umana Reyer'e 80-73 mağlup olan TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, iyi oynamadıklarını ve kazanmayı hak etmediklerini söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

İyi oynamadıklarını vurgulayan Ene, "Kazanmayı hak etmedik. Teknik anlamda 18 top kaybı yaptık. Hücumda iyi şeyler olmadı. Bir oyuncuya 28 sayı attırdık. Yeterli sayıda faul yapmadık. Maçı kazanacak direnci ortaya koymadık. Böyle bir takıma karşı Partizan maçındaki eforu ve çabanın daha fazlasını göstermemiz gerekiyordu. Bugünkü efor yetersizdi. Önümüzde kritik iyi oynamamız gereken iki maç var. Gruptan çıkmamız bu maçlara bağlı." ifadelerini kullandı.

Raffaele: "Top 16'ya yükseldiğimiz için de mutluyum"

Umana Reyer Başantrenörü Walter de Raffaele zorlu bir deplasmandan galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Üst üste 6'ncı galibiyete imza attıklarını belirten Raffaele, "Çok güçlü ve fiziksel olarak iyi bir takıma karşı galibiyet aldığımız için çok mutluyum. 40 dakika boyunca çok iyi mücadele ettik ve net bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Top 16'ya yükseldiğimiz için de mutluyum." şeklinde konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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