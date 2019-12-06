Basketbolda maçın ardından

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında ALBA Berlin'i 107-102 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, maça çok iyi başladıklarını ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan deneyimli başantrenör, ilk çeyrekte hem hücumda hem de savunmada iyi olduklarını belirtti.

İkinci çeyrekte rakiplerinin oyununa reaksiyon gösteremediklerini aktaran Obradovic, "Maçtan önce rakibin hiçbir zaman pes etmediğini konuştuk. Maç son dakikalarda karara bağlandı. İki takımın da uzatmada kazanma şansı vardı. Rakibimizi buradaki performansından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını da ikinci çeyrek dışında gösterdiklerini performanstan ötürü kutlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Maçın önemli noktalarında yeterli konsantrasyonumuz yoktu, bunun üzerine çalışmamız lazım. Sakatlıktan dönen oyuncularımızın biraz daha zaman ihtiyacı var. Önemli bir galibiyetti." değerlendirmesinde bulundu.

Reneses: "Maçın sonucunu serbest atış yüzdesi belirledi"

ALBA Berlin Başantrenörü Aito Garcia Reneses, maçın sonucunu serbest atış yüzdesinin belirlediğini dile getirdi.

Maça kötü başladıklarını ve enerjilerinin iyi olmadığını vurgulayan Reneses, "Kötü başladık, enerjimiz iyi değildi. Fenerbahçe Beko avantajı ele geçirdi. Daha sonra normal oynamaya başladık ama maçın sonucunu serbest atış yüzdesi belirledi." diye konuştu.