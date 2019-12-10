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Basketbolda maçın ardından

6 saat önce

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 98-83 yenen Beşiktaş Sompo Sigorta'da başantrenör Dusko Ivanovic, galibiyeti getiren faktörün savunma olduğunu söyledi.

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FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 98-83 yenen Beşiktaş Sompo Sigorta'da başantrenör Dusko Ivanovic, galibiyeti getiren faktörün savunma olduğunu söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Kaybetsek grupta şansımız azalacaktı. Turnuvada kalmak için tek şansımız kazanmaktı. Bugün 40 dakika boyunca agresif ve hızlı oynadık. Doğru şutları seçtik. Tüm maça baktığımızda bize galibiyeti getiren savunma oldu." şeklinde konuştu.

Charalampidis: "Savunmada çok kötüydük"

PAOK Başantrenörü Kostas Charalampidis, yaptıkları takım savunmasından yakınarak, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma anlamında maçı kazanabilecek seviyede değildik. Savunmada çok kötüydük. Rakibe çok sayıda boş üç sayılık atış şansı verdik. Kolay basket imkanı tanıdık. İşlerini zorlaştırmadık. Gelecek maçlarda kazanmak için daha güçlü oynamalıyız. Kendimizi geliştirmeliyiz."

Yunanistan, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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