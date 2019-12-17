Basketbolda maçın ardından

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. ve son hafta maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı 92-90 yenerek son 16 turuna yükselen TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, rakiplerinin oyununu bozarak maçı kazandıklarını söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 16 turuna kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Bugünkü maçta oyuncularının çok basit nedenlerle paniklediğini aktaran Ene, "Lokomotiv Kuban, çok iyi oyunculardan oluşan çok iyi bir takım. Karşılaşmada bir şekilde onların oyununu ve organizasyonunu bozduk. İki maçta da yendik. Onları iyi zamanda da kötü zamanda da yenmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Oyunun sonunu çok daha iyi getirebilme imkanına sahip olduklarını ancak başaramadıklarını vurgulayan Ene, şunları kaydetti:

"Serbest atış kaçırdık, preslerde top kaptırdık. O agresiflikle çalınmayan bir de faul olunca maç da kafa kafaya geldi. Maçın sonu bizim ve seyirci için stresliydi. Buralar akıllı olmamız gereken yerler. Bu kadar güzel bir maçı, festival havasında bitirecektik ama şükür turu geçtik. Bizim ve kulüp için bir ilk. Hem ben hem de oyuncularımız bu maçtan dersler çıkaracağız. Taraftarın bize verdiği katkı inanılmazdı. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz."

Pashutin: "TOFAŞ, maç boyunca bizden daha iyi mücadele etti"

Lokomotiv Kuban'ın başantrenörü Evgeny Pashutin, maçın iki taraf için de zor geçtiğini ifade etti.

Maçın zor geçeceğini tahmin ettiklerini aktaran Pashutin, şöyle konuştu:

"Hücumda iyi bir mücadele gösterdik. Maçın başından itibaren savunmada iyiydik ama TOFAŞ'ın alan savunmasıyla oyunun rengi değişti. Alan savunmasına karşı daha önce antrenman yaptık ama takımım hücumda sabırsız davrandı. Boş oyuncu bulmaya çalışmadılar. Daha çok çabuk şekilde hücum şansını kullanmaya çalıştılar. Bu da bizim 10-12 sayı geri düşmemize neden oldu. Yine de takımım çok iyi karakter ortaya koydu. 12 sayı geri düşmemize rağmen oradan geri geldik. Maçın sonunda iki kere rakibimizi yakaladık. Son topu şanssız şekilde kullandık. TOFAŞ, maç boyunca bizden daha iyi mücadele etti ve bizden daha iyi takımdı. Rakibimizi tebrik ediyorum."