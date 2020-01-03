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Basketbolda maçın ardından

7 saat önce

Basketbolda, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Rusya temsilcisi Khimki'yi 101-82 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, iyi performans sergilediklerini söyledi.

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Basketbolda, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Rusya temsilcisi Khimki'yi 101-82 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, iyi performans sergilediklerini söyledi.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleyi değerlendirdi.

İlk yarıda özellikle hücumda çok iyi basketbol oynadıklarını aktaran Ataman, "Ancak savunmada yumuşak kaldık ve bu sebeple maçı koparamadık. Khimki bu sezon en iyi hücum yapan takımlardan biri. Devre arası takımla konuştuk. Rakibin topu almasını engelledik. Bu da rakibin kolay şut atmasını engelledi. Tüm oyuncularımız katkı verdi ve iyi performans sergiledik." diye konuştu.

Sakatlıktan yeni çıkan Adrien Moerman'ın da çok iyi katkı verdiğini dile getiren Ataman, şunları kaydetti:

"40 dakika aynı performansla oynayamazsınız. Khimki ilk yarıda kolay basket buluyordu. Soyunma odasında bunu konuştuk ve ikinci yarıya sert başladık. Bugüne kadar iç sahada aldığımız farklı galibiyetler hep savunma ağırlıklı basketboldan gelen oyun tarzıyla oldu. Hücumda kısalarımızı çok iyi kullanıyoruz. Moerman her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bugün taktiksel olarak oynattık. Çok iyi bir oyuncu. Singleton da mükemmel oynuyor. O da katılırsa özellikle uzun rotasyonunda çok iyi olacak. Bu takım, belkide en önemli oyuncusu Dunston'dan yoksun oynuyor. Dunston'ın da şubat sonuna doğru takıma dahil olmasını bekliyorum."

Kurtinaitis: "Rakibimiz 3 sayılık atışlarda çok iyiydi"

Khimki Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, iyi savunma yapamadıklarını söyledi.

Galibiyetinden ötürü Anadolu Efes'i tebrik eden Kurtinaitis, "Anadolu Efes bugün çok iyi oynadı. Güzel hücum ettiler. Bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki en hızlı hücumu yaptılar. Biz iyi savunma yapamadık. Rakibimiz 3 sayılık atışlarda takım olarak çok iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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