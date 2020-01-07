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Basketbolda maçın ardından

6 saat önce

Beşiktaş Sompo Sigorta Başantrenörü Burak Bıyıktay, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 10. haftasında Almanya'nın Telekom Baskets Bonn takımını 80-76 yendikleri maçta oyuncularını gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.

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Beşiktaş Sompo Sigorta Başantrenörü Burak Bıyıktay, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 10. haftasında Almanya'nın Telekom Baskets Bonn takımını 80-76 yendikleri maçta oyuncularını gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bıyıktay, rakibi iyi analiz ettiklerini kaydetti.

Ofansif ribauntları vermeyerek maçı çevirdiklerini aktaran Bıyıktay, "Bu kadar eksikle kazanma arzusu ortaya koyan takımımı kutluyorum. Şu anda 3 yabancıyla oynuyoruz. Üç de sakat oyuncumuz var. Kazandığımız için mutluyum ve oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bıyıktay, transfer yasaklarının olduğunu belirterek, "Yönetim çalışıyor. Bunun için bir şey söyleyemiyorum. Transfer yasaklarımız var. Onları kaldırabilirsek transfer yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Telekom Baskets Bonn Başantrenörü Thomas Pach ise, son çeyreğe kadar iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu anlatarak, "Savunmada iyiydik. Özellikle ilk yarıda farkı açabilecek fırsatlar yakaladık ama bunu değerlendiremedik. Maç boyunca ribauntlarda çok üstündük ama son periyot Beşiktaş zor şutlar soktu. Bu şutlara cevap veremedik. Maç sonlarını daha iyi oynamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Bıyıktay, Beşiktaş, Sigorta, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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