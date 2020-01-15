Basketbolda maçın ardından

ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu G Grubu'nun 2. haftasında Litvanya temsilcisi Rytas'a 89-73 yenilen Galatasaray Doğa Sigorta'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Rytas takımı oyuncularını ve başantrenörlerini tebrik ediyorum. Bugün çok hak ettikleri çok önemli bir deplasman galibiyeti aldılar." dedi.

Webster'ın ilk yarının son anlarında diskalifiye edildiğini aktaran Erdoğan, "Basketbola dair bilmemiz gereken çok önemli bir şey var. Geçmiş ya da gelecek yoktur sadece bugün vardır. Bugün geçmişi düşünerek oynadık ve maç sandığımızdan zorlu geçti. Maçın içinde rotasyonumuzun ana oyun kurucusunu kaybettik. Bu bir bahane değil ama işimizi çok daha zorlaştırdı. Zaten sakatlıklarla boğuşuyoruz. Zaten elimizde çok kısa bir rotasyon var. Bugün mağlubiyetten öte bir oyuncumuzu daha kaybetmiş olabiliriz. Bu çok daha üzücü bir durum. Umarım bununla yaşamayı öğreneceğiz ve hayatta kalacağız." diye konuştu.

Mücadelede Galatasaray taraftarının tepkisini çeken hakem yönetimiyle ilgili soru üzerine sarı-kırmızılı takımın başantrenörü, "O konuya girmek istemiyorum. Girersem çok daha kötü olacak." ifadesini kullandı.

Adomaitis: "Bu galibiyetle oyunun içine döndüğümüzü söyleyebiliriz"

Rytas Başantrenörü Dainius Adomaitis ise Galatasaray Doğa Sigorta'nın ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi takımlarından olduğunu ve galip gelerek grupta iddialarını sürdürdüklerini söyledi.

Oyuncularını tebrik eden Adomaitis, "Oyuncularım sahaya iyi bir efor koydu. Galatasaray gibi bir takıma karşı maç boyunca 20 hücum ribaundu aldık. Onlarla gurur duyuyorum. Galatasaray çok iyi çalıştırılan ve çok güçlü bir takım. Sadece grubumuzun değil ULEB Avrupa Kupası'nın favorilerinden biri. Hem ligde hem de Avrupa'da her maça galibiyet için çıkan ve kazanan bir takım. Bizim için galibiyet çok önemliydi. Şu anda grupta herkesin birer galibiyeti var ve herkes oyunun içinde. Bu galibiyetle oyunun içine döndüğümüzü söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem yönetimini değerlendiren Litvanyalı başantrenör, "Hakemlerin yaptığı işi eleştirmemeliyiz. İki tarafa da aynı kriterlere göre düdük çaldılar. Özellikle iki takım için de savunmada sert bir maç oldu. Buna göz yumduklarını düşünüyorum. Burada hakemlerden daha önemlisi bizim galibiyetimiz. Oyuncularıma maçtan önce Galatasaray'ı 75 sayının altında tutarsak maçı kazanabileceğimizi söylemiştim. Bunu da başardık. Burada dikkati çekmek istediğim nokta kendi galibiyetimiz." şeklinde görüş belirtti.