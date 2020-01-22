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Basketbolda maçın ardından

6 saat önce

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur 4. hafta maçında sahasında Rusya temsilcisi Enisey'i 103-95 yenen Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Zafer Aktaş, gruptan çıkma adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur 4. hafta maçında sahasında Rusya temsilcisi Enisey'i 103-95 yenen Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Zafer Aktaş, gruptan çıkma adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından konuşan Aktaş, "İki takım için de gruptan çıkma açısından önemli bir maçtı. İki ekipte geçen hafta kaybetmişti. Şansımızı devam ettirmek adına önemli bir maçı kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı ve teknik ekibimi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Gruptan çıkmak için Hollanda'da oynayacakları ZZ Leiden maçını da kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Aktaş, "İki Türk takımının (Pınar Karşıyaka) çeyrek finale yükselmesi ve ikisinden birinin kupayı ülkemize getirmesini temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Avrupa, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:34 Kaynak: AA
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