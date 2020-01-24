Basketbolda maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor

Basketbolda maçın ardından

6 saat önce

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında AX Armani Exchange Milan'ı 73-64 yendikleri maçta çok iyi savunma yaptıklarını söyledi.

Basketbolda maçın ardından, System.String[]

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında AX Armani Exchange Milan'ı 73-64 yendikleri maçta çok iyi savunma yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, oyuncularını özellikle yaptıkları savunma için tebrik ederek, şöyle konuştu:

"İlk olarak oyuncularımı özellikle yaptıkları savunma için tebrik etmek istiyorum. Bütün 40 dakika içerisinde sadece ikinci çeyreğin son 2 dakikasında konsantrasyonsuz oynadık. Onun dışındaki bütün maçın devamında savunma seviyemiz çok yüksekti, bu yüzden de maçı kazandık. Bugünkü gibi savunma yaparsanız daha hızlı oynama şansınız olur. Antrenmanlarda bunun üzerine çalışıyoruz. Çok iyi bir takımı yendik bu akşam. Williams ve genç oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son birkaç gündür hastalar ve ellerinden geleni yaptılar. Taraftarımıza da atmosfer için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Messina: "Kötü başladık ama sonuna kadar savaştık"

AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina, Fenerbahçe Beko'nun hak ettiği bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu anlatan Messina, "Fenerbahçe Beko ve Obradovic'i tebrik ediyorum. Çok hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Kötü başladık ama sonuna kadar savaştık. Son bölümde 3 boş atış kaçırdık." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, Ivan Obradovic, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hollanda, THY uçağıyla ilgili "gerçekler saklandı" iddiası için harekete geçti! CEO'yu ifadeye çağırdılar
Elazığ depremi sonrası THY'den önemli açıklama: Ek seferler yapılacak Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi Deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:43:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbolda maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]