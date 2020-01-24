Basketbolda maçın ardından

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında AX Armani Exchange Milan'ı 73-64 yendikleri maçta çok iyi savunma yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, oyuncularını özellikle yaptıkları savunma için tebrik ederek, şöyle konuştu:

"İlk olarak oyuncularımı özellikle yaptıkları savunma için tebrik etmek istiyorum. Bütün 40 dakika içerisinde sadece ikinci çeyreğin son 2 dakikasında konsantrasyonsuz oynadık. Onun dışındaki bütün maçın devamında savunma seviyemiz çok yüksekti, bu yüzden de maçı kazandık. Bugünkü gibi savunma yaparsanız daha hızlı oynama şansınız olur. Antrenmanlarda bunun üzerine çalışıyoruz. Çok iyi bir takımı yendik bu akşam. Williams ve genç oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son birkaç gündür hastalar ve ellerinden geleni yaptılar. Taraftarımıza da atmosfer için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Messina: "Kötü başladık ama sonuna kadar savaştık"

AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina, Fenerbahçe Beko'nun hak ettiği bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu anlatan Messina, "Fenerbahçe Beko ve Obradovic'i tebrik ediyorum. Çok hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Kötü başladık ama sonuna kadar savaştık. Son bölümde 3 boş atış kaçırdık." ifadelerini kullandı.