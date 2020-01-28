Basketbolda maçın ardından

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 76-69 yenerek play-off'a çıkmayı garantileyen Beşiktaş Sompo Sigorta'nın başantrenörü Burak Bıyıktay, son 16 takım arasında yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bıyıktay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i yendiklerini hatırlatarak, "Oyuncuların sahaya koyduğu gayret, verdikleri enerji, takımdaşlık müthiş birliktelik yaratıyor. Pazar günü Avrupa Ligi liderini yeniyorsun, iki gün sonra bu maça çıkıyorsun. Oyuncular 35-40 dakika oynuyor. İnsanüstü çaba sarf ediyorlar. Bu galibiyet bizi son 16'ya taşıdı, kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.

Kadroda bulunan iki yabancı oyuncunun ayrılmasıyla alternatiflerinin azaldığını kaydeden Bıyıktay, "Ama takım olarak bir arada olduk. Herkes saygıyla işini yapmaya çalışıyor. Hiç oynamayan Oğuz'u adapte ettik. Kaptan Samet'in çok iyi performansı var. Birliktelik kazanan takım haline getirdi. İyi oynamadığımız halde bu maçı kazanmamız takım ruhunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes ve Neptunas maçının etkili isimlerinden Shaquielle McKissic ise çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Ligde önemli bir maç kazanmıştık, aslında yorgunduk. Takım olarak kenetlendik. Antrenörümüz iletişime çok açık, 'Bu galibiyeti onun sayesinde aldık' diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Neptunas Başantrenörü Tomas Rinkevicius, önemli oyunculardan yoksun bir şekilde maça çıktıklarına dikkati çekerek, "Çok yorulduk, buna rağmen kazanmaya çok yakındık. Biz 10 serbest atış kullanırken, rakip 35 tane attı. Bu enteresan ve düşündürücü." diye konuştu.