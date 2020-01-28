Basketbolda maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor

Basketbolda maçın ardından

6 saat önce

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 76-69 yenerek play-off'a çıkmayı garantileyen Beşiktaş Sompo Sigorta'nın başantrenörü Burak Bıyıktay, son 16 takım arasında yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Basketbolda maçın ardından, System.String[]

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 76-69 yenerek play-off'a çıkmayı garantileyen Beşiktaş Sompo Sigorta'nın başantrenörü Burak Bıyıktay, son 16 takım arasında yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bıyıktay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i yendiklerini hatırlatarak, "Oyuncuların sahaya koyduğu gayret, verdikleri enerji, takımdaşlık müthiş birliktelik yaratıyor. Pazar günü Avrupa Ligi liderini yeniyorsun, iki gün sonra bu maça çıkıyorsun. Oyuncular 35-40 dakika oynuyor. İnsanüstü çaba sarf ediyorlar. Bu galibiyet bizi son 16'ya taşıdı, kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.

Kadroda bulunan iki yabancı oyuncunun ayrılmasıyla alternatiflerinin azaldığını kaydeden Bıyıktay, "Ama takım olarak bir arada olduk. Herkes saygıyla işini yapmaya çalışıyor. Hiç oynamayan Oğuz'u adapte ettik. Kaptan Samet'in çok iyi performansı var. Birliktelik kazanan takım haline getirdi. İyi oynamadığımız halde bu maçı kazanmamız takım ruhunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes ve Neptunas maçının etkili isimlerinden Shaquielle McKissic ise çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Ligde önemli bir maç kazanmıştık, aslında yorgunduk. Takım olarak kenetlendik. Antrenörümüz iletişime çok açık, 'Bu galibiyeti onun sayesinde aldık' diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Neptunas Başantrenörü Tomas Rinkevicius, önemli oyunculardan yoksun bir şekilde maça çıktıklarına dikkati çekerek, "Çok yorulduk, buna rağmen kazanmaya çok yakındık. Biz 10 serbest atış kullanırken, rakip 35 tane attı. Bu enteresan ve düşündürücü." diye konuştu.

basketbol, Litvanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe aradığı sol beki Inter'de buldu!
G.Saray ve F.Bahçe'nin eski oyuncusu, Kobe Bryant'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş, Nazım Sangare'nin peşinde Arda Turan'dan son dakika Galatasaray açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 05:02:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbolda maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]