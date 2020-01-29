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Basketbolda maçın ardından

6 saat önce

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu'nda Rus ekibi Enisey'i 96-73 yenerek son maçlar öncesinde grup liderliğini garantileyen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, sahada tüm enerjisini, iyi niyetini koyan oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Karakterli bir takım...

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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu'nda Rus ekibi Enisey'i 96-73 yenerek son maçlar öncesinde grup liderliğini garantileyen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, sahada tüm enerjisini, iyi niyetini koyan oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Karakterli bir takım olduğumuzu gösterdik." dedi.

Sarıca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakiplerinin bu organizasyonun en iyi kadrosuna sahip takımı olduğunu belirterek, müthiş bir müsabaka oynadıklarını söyledi. Gruptan lider çıkmayı başardıklarını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Turu daha önce garantilememize rağmen bu kadar yorucu yolculuğun üzerine sahada tüm enerjisini, tüm iyi niyetini koyan oyuncularımla gurur duyuyorum. Karakterli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu galibiyetle ayrıca kupadaki diğer Türk temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin kupada tur yolunu açtığımız için mutluyuz. Bu başarı, ortak bir başarı, bu seyahatin daha kolay geçmesini sağlayan sponsorumuz Pınar ailesine ve yönetim kurulumuza da teşekkür ederim."

Pınar Karşıyaka, basketbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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