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Basketbolda maçın ardından

6 saat önce

FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji'ni 96-65 yenerek namağlup lider çeyrek finale kalan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, hedeflerinin final olduğunu söyledi.

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FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji'ni 96-65 yenerek namağlup lider çeyrek finale kalan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, hedeflerinin final olduğunu söyledi.

Sarıca, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, daha önce birinciliği garantiledikleri grup etabındaki performansları nedeniyle oyuncularını tebrik etti.

Grup aşamalarını bitirdiklerini kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Çeyrek finalde Kiev Basket'le karşılaşacağız. Kupada amacımız finale kalmak. Bugünkü performans ölçü kabul edilmez ama ikinci yarıdaki ciddiyetimiz ve akıcı oyun bizi memnun etti. Çok az maç kaybettik. Her maçta aynı ciddiyetle oynuyoruz. Son 11 maçımızı kazandığımız Avrupa kupalarında önemli bir karakter gösterdik. Bahçeşehir Koleji de bir üst tura çıktı. Onlara da başarılar diliyorum. "

Aktaş: "Umarım bir Türk takımı kupayı kazanır"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Zafer Aktaş, grup maçlarına başlarken en büyük temennisinin, 2 Türk takımının da çeyrek finale kalması olduğunu, bunun da gerçekleştiğini söyledi.

Pınar Karşıyaka'ya başarılar dileyen Aktaş, "Finale kadar Pınar Karşıyaka ile karşılaşmayacağız. İnşallah finale kadar beraber gideriz. Umarım bir Türk takımı kupayı kazanır." diye konuştu.

Pınar Karşıyaka, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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