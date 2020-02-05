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Basketbolda maçın ardından

17 dakika önce

ULEB Avrupa Kupası'nda konuk ettiği AS Monaco'ya 91-79 yenilen Galatasaray Doğa Sigorta'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, ritimlerini kaybettiklerini ve bunun sonuca etki ettiğini söyledi.

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ULEB Avrupa Kupası'nda konuk ettiği AS Monaco'ya 91-79 yenilen Galatasaray Doğa Sigorta'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, ritimlerini kaybettiklerini ve bunun sonuca etki ettiğini söyledi.

Erdoğan, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir dönem geçirdiklerini vurgulayarak, "Göksenin Köksal'ı oynatamadık. Beşiktaş Sompo Sigorta maçından sakatlığı vardı. Bu ortamda mücadele etmek kolay değil. Antrenman ritmimizi kaybettik, bu da maça yansıdı. Oyuncular çok efor sarf etti. Birebir savunmada ve hücum ribaundunda yeterince mücadele edemedik." diye konuştu.

Gelecek hafta Türkiye Kupası oynayacaklarına ve ULEB Avrupa Kupası'nda ara olacağına dikkati çeken Erdoğan, "Bu arada sakatlarımız dönecek. Tam kadro mücadele edeceğiz. AS Monaco'yu deplasmanda 12 sayıyla yenmiştik, bu arada aynı şekilde mağlup olduk. Sakatlarımız dönünce ritmimizi yakalayıp, tam kadro kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Sigorta, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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