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Basketbolda maçın ardından

6 saat önce

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 96-91 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, son bölümde ortaya koydukları mücadeleyle karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söylediSinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen...

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THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 96-91 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, son bölümde ortaya koydukları mücadeleyle karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söyledi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, zor bir karşılaşma yaptıklarını belirterek, "Son 7 günde 4 maç oynadık. Agresif maçlar oynadık. Moskova'da mükemmel bir maç yaptık. Çok fazla efor ortaya koyduk. İlk yarıda enerjimiz çok düşüktü. Zalgiris mükemmel bir öz güvenle oynadı. İnanılmaz atışlar yaptılar. Agresif savunma yaptılar. Maç boyunca 19 üçlük attılar. Bu bizim için çok zordu." ifadelerini kullandı.

Son çeyrekte istedikleri gibi oynadıklarını vurgulayan Ataman, "Stratejiyi değiştirdik. Larkin ve Pleiss skora dahil oldu. Son bölümde sergilediğimiz mücadeleyle maçı kazandık. Avrupa'da son yılların en iyi basketbolunu oynuyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok. Dunston da gelince müthiş bir takımımız var. Hedefe ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Ergin Ataman ayrıca, Van'da yaşanan çığ faciasında ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, Türkiye Basketbol Federasyonu ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer'in hayatını kaybetmesi nedeniyle de üzgün olduğunu dile getirdi.

Jasikevicius: "Anadolu Efes bizden daha iyiydi"

Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes'in maçta daha iyi bir performans sergilediğini aktardı.

Lacivert-beyazlı takımı galibiyetten dolayı tebrik eden Jasikevicius, "Anadolu Efes bizden daha iyi mücadele etti. 91 sayı bulduk ama onlar bizden daha iyiydi. 91 sayının üstüne çıktılar ve bizi mağlup ettiler. Savunmada bazı hatalar yaptık. Anadolu Efes bizi cezalandırdı. Maçın kırılma anı, Hayes'a çalınan hücum fauldü. İkinci yarıda sergilediğimiz performansla saygıyı hak etmedik. Oyuncularıma inanıyorum. Son dönemlerde çok iyi basketbol oynuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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