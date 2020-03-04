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Basketbolda maçın ardından

6 saat önce

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 66-63 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, çok önemli bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 66-63 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, çok önemli bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Obradovic, ligde birçok takımın play-off mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı.

Hedeflerinin play-off'ta bulunmak olduğunu aktaran Obradovic, "Deplasmanda bizi yenen bir takıma karşı farklı bir kadroyla oynadık. İlk yarıyı oynama şeklimizle ikinci yarı çok farklıydı. İlk 20 dakikada daha iyiydik. İkinci yarıdaki reaksiyonumuz çok yavaştı. Bu yüzden de sadece 25 sayı atabildik." ifadelerini kullandı.

Takımla zayıf yönleri olan savunma ribaundlarını her zaman konuştuklarını belirten tecrübeli başantrenör, şöyle konuştu:

"Bu, basketbol. Bu akşamki maçı sadece bir hücum ribaundu sayesinde kazandık. Onun dışındaki her şeyle birlikte rakibimizin de kazanma şansı vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli maçtı. Zor bir programımız var ve bütün oyuncuların katkıda bulunması gerekiyor. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum."

Gavrilovic: "Çok zor maçtı"

Kızılyıldız mts Yardımcı Antrenörü Andrija Gavrilovic, çok zor bir maç oynadıklarını ve Fenerbahçe Beko'nun savunma performansının sonucu belirlediğini dile getirdi.

Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden ötürü tebrik eden Gavrilovic, "Çok zor maçtı. Özellikle 2. yarıda savunma seviyesi çok yüksekti. İki takım da skor üretmekte zorlandı. Maçın sonucunu Fenerbahçe Beko'nun son 1,5 dakikadaki savunma performansı belirledi." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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