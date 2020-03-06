Basketbolda maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor

Basketbolda maçın ardından

6 saat önce

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 91-79 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, fantastik bir basketbolla harika bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Basketbolda maçın ardından, System.String[]

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 91-79 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, fantastik bir basketbolla harika bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, müsabakaya iyi başlayamadıklarını belirterek, "Karşılaşmaya yumuşak başladık ve Olympiakos basit sayılar buldu. Daha sonra hücumdaki topsuz oyunculara baskımızı artırdık ve rakibimizi zor şutlara yönlendirdik. Bunun sonucunda da tempolu basketbola geri döndük. Hızlı hücumlardan sayılar bulduk. İkinci ve üçüncü çeyrekte harika oynadık. Dördüncü çeyreğin başlarında kenardan da oyuncuların girmesiyle tempomuzu kaybettik. Tempomuzu geri kazandık ve fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Ataman, Fenerbahçe Beko ile çeyrek finalde eşleşme ihtimalinin sorulması üzerine, "Şimdilik bunu konuşmak için çok erken. Daha önümüzde 6 maç var. Bizim için önemli olan bunları kazanarak ligi lider bitirmek. Fenerbahçe'nin de amacı maçların hepsini kazanıp play-off'a dahil olabilmek. Şu anda play-off için mücadele eden 7 takım var. Sıralamada herhangi bir öngörüde bulunmak anlamsız. Kimin kaçıncı bitireceği belirsiz. Birinci bitirmek istiyoruz. Barcelona yakın takipte. Biz sadece ona bakıyoruz. Eşleşmelerle şu anda ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bartzokas: "Savunma ve hücumda kötüydük"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ise Anadolu Efes'in haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Lacivert-beyazlı takımda 40 sayı üreten yıldız oyuncu Shane Larkin'in performansına değinen Bartzokas, "Anadolu Efes'i aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Rakibimiz, THY Avrupa Ligi'nin en iyi takımı olmak için yapbozda çok iyi parçalara sahip. Bugün Larkin çok iyi performans gösterdi. Maça iyi başlamıştık ama sonrası bizim için zor oldu. Formunda olan Larkin'i tutmak çok zordu. Maç boyunca 19 top kaybı yaptık. Bu inanılmaz büyük bir sayı. Bu da kötü olmamızın başlıca sebebiydi. Savunma ve hücumda kötüydük. Bu maç sonucunun gayet adil olduğunu söyleyebilirim. İyi ve genç oyuncularımız var ama çoğu Avrupa Ligi seviyesine hazır değil." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Efes, Olympiakos, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük
Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir Yunanistan polisi, sınırdan geçmek isteyen hamile göçmeni vurdu

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 06:11:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbolda maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]