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Basketbolda maçın ardından

14 dakika önce

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Türk Telekom'a 84-66 yenilen ve elenen Beşiktaş Sompo Sigorta'nın başantrenörü Burak Bıyıktay, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Türk Telekom'a 84-66 yenilen ve elenen Beşiktaş Sompo Sigorta'nın başantrenörü Burak Bıyıktay, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Bıyıktay, karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında sakatlıktan yakınarak, "Türk Telekom'u tebrik ediyorum. Yaşanan sakatlıklardan dolayı rotasyonumuz daraldı. Rakip bizden daha hazır ve iyiydi." dedi.

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören ise sezon başında bazı sıkıntılar yaşadıklarını ama toparlayarak başarılı sonuçlara imza attıklarını dile getirdi.

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın Fenerbahçe Beko ile sert bir maç yaparak karşılarına çıktığına dikkati çeken Gören, "Rakibimizin yorgun olacağını biliyorduk. Zorlu sürecin ardından gerçeğin hayale dönüşmesi gurur verici. Son 4'e kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Malcolm Thomas, Türk Telekom, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:50 Kaynak: AA
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