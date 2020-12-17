Basketbolda maçın ardından - Son Dakika

Basketbolda maçın ardından

17.12.2020 23:07
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 72-69 kaybeden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın son anlarını rakiplerinin daha iyi oynadığını belirtti.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 72-69 kaybeden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın son anlarını rakiplerinin daha iyi oynadığını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ataman, ikinci çeyrekte birkaç dakikada kontrolü kaybettiklerini aktardı.

AX Armani Exchange Milan'ı galibiyetten dolayı tebrik eden Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci çeyrekte çok hata yaptık. Bryant Dunston yorulunca Tibor Pleiss'ı oyuna aldık. Ancak Pleiss rakiplerine karşı yavaş kaldı. Birkaç dakikada kontrolü kaybettik. AX Armani Exchange Milan ikinci ve üçüncü çeyrekte farkı açtı. İkinci yarı 17 sayıdan geri geldik. Kenardan oyuna dahil olan oyuncularımızdan fiziksel katkı alamadık. Son anlarda çok top kaybı yaptık. Rakibimiz maçın finalini daha iyi oynadı."

AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina ise oyuncularının performansından memnun olduğunu aktararak, "Bugün maçı iki kez kazandık. Anadolu Efes, ikinci yarı geri dönmeyi başardı. Soyunma odasına gittiğimizde ikinci yarıda daha iyi oynamamız gerektiğini söyledim. Rakibin agresifliği karşısında iyi değildik. Savunmada iyi oynadık. Maçı iyi bitirdik." diye konuştu.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, basketbol, Milan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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