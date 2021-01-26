Kızılyıldız maçının ardından

THY EuroLeague'in 22'nci haftasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 86-72 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

Çok iyi savunma yaptıklarını söyleyen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Maça çok agresif başladık. Çok iyi defans yaptık. Hücumda Simon'u etkili kullandık. İyi sayılar bulduk. Moerman ve Beaubois hücumda önemli katkı sağladı. Oyuna kenardan dahil olan oyunculardan faydalandık. Larkin, sergilediği performansla maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu maçta herkes iyi mücadele etti. Karşılaşmayı kazanmak önemliydi. Çok iyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.

Kızılyıldız Başantrenörü Dejan Radonjic "Maça iyi başlayamadık. Maçın başında istediklerimizi yapamadık. Bu da Anadolu Efes için avantaj oldu. Anadolu Efes iyi oynayarak hak ettiği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum" dedi.