Basketbolda milli maçın ardından

2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya'yı 74-51 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Yıldızoğlu, Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli takımın jenerasyon değişikliği nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Yeni oyuncularla ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini aktaran Yıldızoğlu, "Maça çok kararlı başladık. Zaten Sırbistan maçında bunun ilk adımını atmıştık. Bundan sonra da böyle oynama gayretinde olacağız." ifadesini kullandı.

İyi oynarken iyi de savunma yapan bir takım olmayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldızoğlu, şöyle konuştu:

"Maçın içerisinde geri adım atmayan, sonuna kadar savaşan, beraber oynamaktan keyif alan, hücumu ve savunmayı beraber yapmak isterken aynı zamanda da akıllı oynayan bir milli takım olmak istiyoruz. Bugün, iyi bir takıma karşı oynadık. Litvanya gerçekten kaliteli bir takım. Bu pencere maçları, en iyi birinciler ve gruplardaki en iyi 5 ikinci şampiyonaya katılacak. Oralara gitmeyi çok istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bu genç çocukların geriye doğru iyi bir miras bırakmasını istiyoruz. Dolayısıyla bugün oyuncularımla gurur duydum. İnşallah önümüzdeki maçlarda da aynı şekilde devam ederiz."

Yıldızoğlu, milli takımın genlerinde savunma yapmanın olduğunu, hücumdaki problemleri gidermek için de iyi adımlar attıklarını kaydetti.

Oyunculardan Merve Aydın da karşılaşmada bir dakika bile geri adım atmadan bütün enerjileriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Merve, "Hem seyircimizin enerjisi hem bizim enerjimiz sahada olunca sonuç bu şekilde oldu. Bizler, üzerimize düşeni yapıp buradakinin üzerine daha da koyarak devam edip, grubumuzu lider bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sernius: "Agresif ve iyi oynadılar"

Litvanya Kadın Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Mantas Sernius, Türkiye'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Seyircilerin yarattığı atmosfer takımlarının da kazanmasını sağladı. Agresif ve iyi oynadılar. Bizi top kayıpları yapmaya zorladılar." diye konuştu.

Oyunculardan Gintare Petronyte de Türkiye'nin daha iyi oynayarak kazandığını ifade ederek, elemelerde başarılı olabilmek için kendilerini daha da geliştirmeleri gerektiğini söyledi.