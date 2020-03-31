Basketbolda Şampiyonlar Ligi, 8'li finalle tamamlanacak

Temsilcimiz Türk Telekom 'un da yer aldığı organizasyonda takımlar, yeni kadrolarıyla mücadele edebilecek.

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