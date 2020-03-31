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Basketbolda Şampiyonlar Ligi, 8'li finalle tamamlanacak
7 saat önce
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.
Temsilcimiz Türk Telekom'un da yer aldığı organizasyonda takımlar, yeni kadrolarıyla mücadele edebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:34 Kaynak: DHA
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