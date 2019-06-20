Son Dakika Haberleri: Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı
Son Dakika Spor Haber

Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı

25 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve 2018-2019 sezonun şampiyonunun belli olacağı play-off final serisi 7. ve son maçının hakemleri açıklandı.

Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve 2018-2019 sezonun şampiyonunun belli olacağı play-off final serisi 7. ve son maçının hakemleri açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.
Galibiyet sayısında 3-3'lük eşitlik bulunan final serisinde yarın yapılacak son maçı kazanacak ekip, şampiyon olacak.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:37 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Anadolu Efes, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-69 mağlup etti! Emre Belözoğlu, Ali Koç'a iki isim önerdi! İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir Kolarov transferi için Ali Koç'a tepki: Biz aptal mıyız? Tottenham'dan Eljif Elmas için müthiş teklif

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:02:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]