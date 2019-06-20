Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı
25 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve 2018-2019 sezonun şampiyonunun belli olacağı play-off final serisi 7. ve son maçının hakemleri açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:37 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes
ile Fenerbahçe Beko
arasında yarın oynanacak ve 2018-2019 sezonun şampiyonunun belli olacağı play-off final serisi 7. ve son maçının hakemleri açıklandı. Türkiye
Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu
'ndan yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem
Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç
, Zafer Yılmaz
ve Kaan Büyükçil
hakem üçlüsü yönetecek.
Galibiyet sayısında 3-3'lük eşitlik bulunan final serisinde yarın yapılacak son maçı kazanacak ekip, şampiyon olacak.
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