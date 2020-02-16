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Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen...
6 saat önce
Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:08 Kaynak: AA
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