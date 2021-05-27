Basketbolda THY Avrupa Ligi kupası yeni sahibini bekliyor - Son Dakika

Basketbolda THY Avrupa Ligi kupası yeni sahibini bekliyor

27.05.2021 09:59
Basketbolda THY Avrupa Ligi kupası yeni sahibini bekliyor, System.String[]

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nin yeni şampiyonu Almanya'da belli olacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nin yeni şampiyonu Almanya'da belli olacak.

Köln şehrinde yarın başlayacak Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Türkiye'den Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan AX Armani Exchange Milan ve İspanya'dan Barcelona, şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Bu sezon play-off etabında Anadolu Efes'e elenen ve Dörtlü Final'e yükselemeyen Real Madrid, 1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"de 10 kez şampiyonluğa ulaşarak zirvede yer aldı.

Eflatun-beyazlılar, 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018'de zirvede yer alarak Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda kupayı en çok kazanan takım olmayı başardı.

CSKA Moskova 8 kez kupa sevinci yaşadı

Avrupa Ligi'nde Real Madrid'den sonra en çok şampiyonluk yaşayan takım, 8 kezle CSKA Moskova oldu.

Rus ekibi, organizasyonda 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019'da şampiyonluğa ulaştı.

CSKA Moskova'yı 6'şar şampiyonlukla Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalya temsilcisi Varese ise 5 kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye'den tek şampiyon Fenerbahçe

Bu sezon play-off'ta CSKA Moskova'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan tek Türk takımı oldu.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'in son maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı organizasyon düzenlendi.

FIBA, 20 takımla Suprolig'i, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son müsabakasında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon oldu, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna kupayı müzesine götürdü.

Kupanın şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar

Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

Yıl Yer Final Sonuç
1958Riga/SofyaASK RİGA-Akademik Sofya86-81/ 84-71
1959Riga/SofyaASK RİGA-Akademik Sofya79-58/ 69-67
1960Tiflis/RigaASK RİGA-Dinamo Tiflis61-51/ 69-62
1961Riga/MoskovaCSKA MOSKOVA-ASK Riga61-66/ 87-62
1962CenevreDİNAMO TİFLİS-Real Madrid90-83
1963Madrid/MoskovaCSKA MOSKOVA-Real Madrid69-86/ 99-80
1964Brno/MadridREAL MADRİD-Spartak Brno99-110/ 84-64
1965Moskova/MadridREAL MADRİD-CSKA Moskova81-88/ 76-62
1966BolognaSİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag77-72
1967MadridREAL MADRİD-Simmenthal Milano91-83
1968LyonREAL MADRİD-Spartak Brno98-95
1969BarcelonaCSKA MOSKOVA-Real Madrid103-99
1970SaraybosnaIGNİS VARESE-CSKA Moskova79-74
1971AntwerpCSKA MOSKOVA-Ignis Varese67-53
1972Tel AvivIGNİS VARESE-Jugoplastica Split70-69
1973LiegeIGNİS VARESE-CSKA Moskova71-66
1974NantesREAL MADRİD-Ignis Varese84-82
1975AntwerpIGNİS VARESE-Real Madrid79-66
1976CenevreM. VARESE-Real Madrid81-74
1977BelgradMACCABİ TEL AVİV-M.girgi Varese78-77
1978MünihREAL MADRİD-Mobilgirgi Varese75-67
1979GrenobleBOSNA SARAJEVO-Emerson Varese96-93
1980BerlinREAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv89-85
1981StrasbourgMACCABİ TEL AVİV-S.Bologna80-79
1982KölnSQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv86-80
1983GrenobleFORD CANTU-Billy Milano69-68
1984CenevreBANCO Dİ ROMA-FC Barcelona79-73
1985AtinaCİBONA ZAGREB-Real Madrid87-78
1986BudapeşteCİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas94-82
1987LozanTRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv71-69
1988GentPHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv90-84
1989MünihJUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv75-69
1990ZaragosaJUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona72-67
1991ParisPOP 84 SPLİT-FC Barcelona70-65
1992İstanbulPARTİZAN-Joventut Badalona71-70
1993AtinaCSP LİMOGES-Benetton Treviso59-55
1994Tel AvivJOVENTUT BADALONA-Olympiakos59-57
1995ZaragosaREAL MADRİD-Olympiakos73-61
1996ParisPANATHİNAİKOS-FC Barcelona67-66
1997RomaOLYMPİAKOS-FC Barcelona73-58
1998BarcelonaKİNDER BOLOGNA-AEK Atina58-44
1999MünihZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna82-74
2000SelanikPANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv73-67
2001Paris (Suprolig)MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos81-67
2001Bologna/Vitoria (Avrupa Ligi)KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica65-78,94-73,80-60,79-96,82-74
2002BolognaPANATHİNAİKOS-Kinder Bologna89-83
2003BarcelonaFC BARCELONA-Benetton Treviso76-65
2004Tel AvivMACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna118-74
2005MoskovaMACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica90-78
2006PragCSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv73-69
2007AtinaPANATHİNAİKOS-CSKA Moskova93-91
2008MadridCSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv91-77
2009BerlinPANATHİNAİKOS-CSKA Moskova73-71
2010ParisBARCELONA-Olympiakos86-68
2011BarcelonaPANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv78-70
2012İstanbulOLYMPİAKOS-CSKA Moskova62-61
2013LondraOLYMPİAKOS-Real Madrid100-88
2014MilanoMACCABİ ELECTRA-Real Madrid98-86
2015MadridREAL MADRİD-Olympiakos78-59
2016BerlinCSKA MOSKOVA-Fenerbahçe101-96
2017İstanbulFENERBAHÇE-Olympiakos80-64
2018BelgradREAL MADRİD-Fenerbahçe85-80
2019VitoriaCSKA MOSKOVA-Anadolu Efes91-83
Not: Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Real Madrid, Tel Aviv, Moskova, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbolda THY Avrupa Ligi kupası yeni sahibini bekliyor - Son Dakika Spor


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