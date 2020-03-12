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Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle...
6 saat önce
Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine askıya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:24 Kaynak: AA
Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine askıya alındı.
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