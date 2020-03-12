Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle... - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle... - Son Dakika Spor

Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle...

6 saat önce

Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine askıya alındı.

Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle..., System.String[]

Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine askıya alındı.

Türk Hava Yolları, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti

Son Dakika Haberleri
19:56 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
19:55 İstanbul Başakşehir - Kopenhag karşılaşmasının 11'leri belli oldu
19:55 Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni ertelendi
19:55 Tenise koronavirüs engeli
19:55 Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan corona virüsü açıklaması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:07:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]